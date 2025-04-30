Китаец отчислился из престижного института, чтобы продавать еду

Китаец бросил обучение в магистратуре престижного Университета Фудань в Шанхае, чтобы открыть закусочную с картофельным пюре. Об этом пишет South China Morning Post.
24-летний Фэй Ю родился и вырос в бедной семье. Отец парня — шахтер из Лэшаня провинции Сычуань, а мать подрабатывает в супермаркетах. Молодой человек усердно учился в школе, чтобы поступить в университет. После окончания бакалавриата парня без экзаменов взяли в магистратуру, так как он был лучшим на курсе. Однако после первого семестра Фэй отчислился. По словам студента, он ушел из-за депрессии, бессонницы и проблем с желудком, которые появились вследствие давления со стороны одного из преподавателей.
Затем Фэй целый год сидел дома без дела, а после подал заявку на участие в докторских программах по профилактической медицине в нескольких государственных университетах США и даже получил стипендию. Но из-за начавшихся проблем с финансированием в учебном заведении молодому человеку отказали в денежной помощи. Тогда парень решил зарабатывать на жизнь продажей уличной еды.
Молодой человек открыл киоск с картофельным пюре около Сычуаньского университета. По его словам, бизнес оказался вполне прибыльным. Покупатели часто выстраиваются в очередь, чтобы купить еду. Парень зарабатывает от 700 до 1000 юаней в день— от 7,8 до 11,2 тысячи рублей.
На приготовление пюре Фэй тратит около четырех часов. Молодой человек открывает закусочную в 17:00 каждый день и за три-четыре часа распродает все без остатка. «Это изнурительно, но зато я не испытываю психологического давления из-за учебы. Отвлекшись от нее и научных исследований, я почувствовал, что попал в новый мир», — говорит парень.
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