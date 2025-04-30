Китаец отчислился из престижного института, чтобы продавать еду

24-летний Фэй Ю родился и вырос в бедной семье. Отец парня — шахтер из Лэшаня провинции Сычуань, а мать подрабатывает в супермаркетах. Молодой человек усердно учился в школе, чтобы поступить в университет. После окончания бакалавриата парня без экзаменов взяли в магистратуру, так как он был лучшим на курсе. Однако после первого семестра Фэй отчислился. По словам студента, он ушел из-за депрессии, бессонницы и проблем с желудком, которые появились вследствие давления со стороны одного из преподавателей.