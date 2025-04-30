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В Самаре ГАИ рассказала о графике работы в майские праздники с 30 апреля

В регионе несколько государственных организаций изменят время работы на майские праздники.

В регионе несколько государственных организаций изменят время работы на майские праздники. В их числе подразделения ГАИ.

Регистрационно-экзаменационные подразделения будут работать 30 апреля, 3, 5, 6, 7, 10 мая.

Праздничное расписание кончится 12 мая. С этого дня прием горожан будет проходить в привычном режиме.

Ранее мы писали о больницах, которые будут работать в Самаре и области в праздничные дни. Расписание и адреса — в нашем материале.

Также, жители и гости Самары смогут насладиться кинопоказами под открытым небом с 1 по 11 мая.

Больше самарских новостей уже в нашем телеграм-канале «МК в Самаре».