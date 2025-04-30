На российских телебашнях 9 мая включат праздничную подсветку

«Девятого мая телебашни РТРС включат праздничную иллюминацию в честь 80-й годовщины Великой Победы. Останкинская телебашня будет транслировать на медиафасаде тематический ролик в поддержку всероссийской акции “Бессмертный полк”. На других башнях и мачтах будут чередоваться поздравление “С Днем Великой Победы!”, надписи “Никто не забыт, ничто не забыто”, “1941−1945. Мы помним. Мы гордимся!”, — говорится в сообщении.