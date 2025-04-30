На российских телебашнях 9 мая включат праздничную подсветку

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Телебашни Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) включат праздничную подсветку в честь 80-й годовщины Великой Победы 9 мая, сообщили РИА Новости в РТРС.
«Девятого мая телебашни РТРС включат праздничную иллюминацию в честь 80-й годовщины Великой Победы. Останкинская телебашня будет транслировать на медиафасаде тематический ролик в поддержку всероссийской акции “Бессмертный полк”. На других башнях и мачтах будут чередоваться поздравление “С Днем Великой Победы!”, надписи “Никто не забыт, ничто не забыто”, “1941−1945. Мы помним. Мы гордимся!”, — говорится в сообщении.
Пресс-служба уточняет, что на медиафасаде ярославской башни покажут открытки с портретами ветеранов Великой Отечественной войны и бегущую строку с их именами и фамилиями. Шпиль телебашни в Омске будет стилизован огнями под Вечный огонь.
«Анимированная Красная звезда, Вечный огонь у Кремлевской стены, монумент “Родина-мать зовёт!” появятся на световом панно телебашен Благовещенска, Кызыла, Нальчика, Новосибирска, Твери, Улан-Удэ, Челябинска. Знамя Победы, георгиевская лента, графические изображения боевых наград и военной техники высветятся на башнях в Брянске, Великом Новгороде, Калининграде, Мурманске, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Саранске, Якутске», — сообщает РТРС.
Уточняется, что залпами салюта и яркими переливами засверкают с наступлением сумерек высотные объекты РТРС в Воронеже, Иркутске, Казани, Костроме, Красноярске, Назрани, Нижнем Новгороде, Перми, Саратове, Уфе, Черкесске и других городах. −0-