В Ростове-на-Дону изменят схему движения общественного транспорта

Ограничения для общественного транспорта Ростова-на-Дону введут с 21 часа 30 апреля, а также в период с 8 до 19 часов 1 мая. Маршруты скорректируют на время проведения первомайских спортивно-массовых мероприятий, поясняют городские власти.