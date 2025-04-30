В Ростове-на-Дону изменят схему движения общественного транспорта

Ограничения для общественного транспорта Ростова-на-Дону введут с 21 часа 30 апреля, а также в период с 8 до 19 часов 1 мая. Маршруты скорректируют на время проведения первомайских спортивно-массовых мероприятий, поясняют городские власти.
По-другому должны курсировать автобусы № 1а, 3, 3а, 7, 24, 33, 55, 67, 70, 80, 81, 84, 88, 98, троллейбусы № 1, 2 и 22, а также трамвай № 4.
Подробные маршруты можно посмотреть на сайте администрации донской столицы. Отслеживать местоположение пассажирского транспорта ростовчанам предлагают в помощью сервиса Pikas Online.
Напомним, работу троллейбусного маршрута № 6 в Ростове планируют восстановить к 5 мая.
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