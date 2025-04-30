Прокуратура отменила решение суда о направлении белоруса в ЛТП

Было установлено, что суд Ленинского района Могилева при рассмотрении гражданского дела принял во внимание материалы, которые были предоставлены органом внутренних дел с нарушением законодательства. На их основе суд вынес решение об удовлетворении заявленных требований о направлении жителя Могилева в ЛТП.