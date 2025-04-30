Прокуратура отменила решение суда о направлении белоруса в ЛТП. Подробности озвучили в пресс-службе прокуратуры Могилевской области.
Сообщается, что в момент изучения гражданского дела сотрудниками прокуратуры был установлен факт необоснованного направления могилевчанина в лечебно-трудовой профилакторий. В связи с этим ведомство принесло надзорный протест на решение суда первой инстанции.
Было установлено, что суд Ленинского района Могилева при рассмотрении гражданского дела принял во внимание материалы, которые были предоставлены органом внутренних дел с нарушением законодательства. На их основе суд вынес решение об удовлетворении заявленных требований о направлении жителя Могилева в ЛТП.
Уточняется, что по надзорному протесту прокурора указанное решение было отменено с вынесением нового, «которым в удовлетворении заявленных требований о направлении гражданина в ЛТП отказано».
В пресс-службе обратили внимание, что решение суда первой инстанции, связанное с направление могилевчанина в ЛТП дало право нанимателю расторгнуть с ним трудовой договор. Кроме того, также указанное решение дало нанимателю возможность обратиться в суд с иском о выселении мужчина из общежития без предоставления другого жилого помещения.
«С целью восстановления нарушенных трудовых прав по протесту прокуратуры Могилевской области приказ нанимателя о прекращении трудового договора с гражданином отменен», — отметили в прокуратуре.
Кроме того, на решение суда, касающееся выселения могилевчанина из общежития без предоставления другого жилого помещения, прокурор принес апелляционный протест, он был удовлетворен.
«В результате принятых мер прокурорского реагирования работник восстановлен на работе, а также обеспечена защита его жилищных прав», — заявили в пресс-службе.
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