Омичам предрекли аномально жаркий май

В среднем дневные температуры будут на 1−1,5 градуса выше средних многолетних значений. Впрочем, что касается гроз, то они тоже будут. Пик дождей планируется на 7 мая, по данным открытых интернет-источников, 2 и 4 мая будет облачно, возможен кратковременный дождь. При этом, в воскресенье днем потеплеет до +24 градусов.