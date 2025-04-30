Жалоба в чат-бот ГАИ привела к эвакуации «Рено Сандеро» на Московском проспекте в Воронеже

«Рено Сандеро» был эвакуирован на Московском проспекте Воронежа после жалобы в чат-бот ГАИ «Беспределу. Нет». Об этом рассказали в госавтоинспекции региона 30 апреля.
Автомобиль был припаркован с нарушением — под знаком «Остановка запрещена» у дома 129/1. Неравнодушные граждане сообщили об этом, и инспекторы оперативно отреагировали, отправив машину на штрафстоянку.
Водителю грозит штраф в размере 2250 рублей по статье о несоблюдении требований дорожных знаков, а также дополнительные расходы на эвакуацию и хранение авто.
Полицейские напомнили: если вы стали свидетелем подобного нарушения, вы можете сообщить об этом через чат-бот ГАИ.