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Отопительный сезон в Севастополе завершится 5 мая

С 5 мая в городе начнут отключать котельные.

Источник: Комсомольская правда

Отопительный сезон в Севастополе завершат на следующей неделе. Губернатор Михаил Развожаев объявил, что с 5 мая в городе начнут отключать котельные. Это решение принято на заседании областного правительства.

По закону, отопительный сезон заканчивается, когда среднесуточная температура держится выше 8 градусов в течение пяти дней. По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии, в ближайшие дни температура будет в среднем составлять 12,6 градуса тепла.

«После окончания этого отопительного сезона начнем готовиться к следующему», — отметил губернатор.