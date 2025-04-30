Отопительный сезон в Севастополе завершится 5 мая

Отопительный сезон в Севастополе завершат на следующей неделе. Губернатор Михаил Развожаев объявил, что с 5 мая в городе начнут отключать котельные. Это решение принято на заседании областного правительства.
По закону, отопительный сезон заканчивается, когда среднесуточная температура держится выше 8 градусов в течение пяти дней. По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии, в ближайшие дни температура будет в среднем составлять 12,6 градуса тепла.
«После окончания этого отопительного сезона начнем готовиться к следующему», — отметил губернатор.