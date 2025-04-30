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Вафельная разметка появится еще на двух перекрестках в Воронеже

В мэрии рассказали о планах по повышению безопасности дорожного движения в городе в 2025 году. Будут установлены новые светофоры, оборудованы пешеходные переходы, обновлена разметка.

Источник: 36on

Так, к примеру, «вафельница» или вафельная разметка появится еще на двух перекрестках. Речь пересечении улицы Брусилова с Ленинским проспектом, а также об участке дороги рядом с домом № 8 на площади Ленина, а именно около сквера имени Пушкина.

Напомним, что в прошлом году «вафельница» уже появилась на пересечении улиц Кольцовской и Плехановской, а также на перекрестке Московского проспекта и 45 Стрелковой дивизии. Кроме того, в текущем году установят дополнительные секции светофоров в местах концентрации ДТП. Это практические все крупные магистрали в центре города и на левом берегу. Впервые планируют установить светофоры еще на четырех перекрестках — Новосибирской и Путилина, Героев Стратосферы и Меркулова, Фридриха Энгельса и Свободы. Оснастят и пока что нерегулируемые «зебры» около техникума на улице Ленинградской, возле областного суда, на перекрестке Солнечной и проспекта Труда, а еще у остановки «Питомник». А возле мегашколы появится приподнятый пешеходный переход. Рядом с другими школами собираются установить дополнительные «лежачие полицейские».

«Еще на семи участках планируется установить средства автоматической фиксации нарушений ПДД: на пересечении улиц Свободы и 9 Января, проспекта Революции и улицы Кольцовской, улицы Димитрова и Ленинского проспекта, бульвара Победы и улицы Маршала Жукова», — добавили в мэрии.