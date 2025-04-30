Вафельная разметка появится еще на двух перекрестках в Воронеже

Напомним, что в прошлом году «вафельница» уже появилась на пересечении улиц Кольцовской и Плехановской, а также на перекрестке Московского проспекта и 45 Стрелковой дивизии. Кроме того, в текущем году установят дополнительные секции светофоров в местах концентрации ДТП. Это практические все крупные магистрали в центре города и на левом берегу. Впервые планируют установить светофоры еще на четырех перекрестках — Новосибирской и Путилина, Героев Стратосферы и Меркулова, Фридриха Энгельса и Свободы. Оснастят и пока что нерегулируемые «зебры» около техникума на улице Ленинградской, возле областного суда, на перекрестке Солнечной и проспекта Труда, а еще у остановки «Питомник». А возле мегашколы появится приподнятый пешеходный переход. Рядом с другими школами собираются установить дополнительные «лежачие полицейские».