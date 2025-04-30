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В «Курумоче» надули пневмокаркасный ангар для самолетов SSJ-100 и MC-21

В самарском аэропорту «Курумоч» открыли новый пневмокаркасный ангар.

В самарском аэропорту «Курумоч» открыли новый пневмокаркасный ангар. Он нужен для технического обслуживания самолетов.

Планируется, что там будет проходить ремонт и обслуживание воздушных судов SSJ-100 и MC-21.

В ближайшее время начнется проверка SSJ-100 по форме 4С-чек. Такая проверка предполагает разбор судна, проверка узлов, замена поврежденных или изношенных деталей.

Ангар является самым большим в Европе. Он раскинулся на 3,5 тысячи квадратных метров, сообщает ГТРК Самара.

Ранее мы писали о том, что «Курумоч» вошел в топ-20 самых комфортных аэропортов России.

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