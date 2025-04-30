Платные парковки Нижнего Новгорода станут бесплатными в майские праздники

Важно отметить, что данное послабление не распространяется на закрытые парковочные зоны. Пользователям таких стоянок по-прежнему придется оплачивать парковку по установленным тарифам. В настоящее время в Нижнем Новгороде оборудовано 111 участков с платными парковочными местами. Большинство из них расположены в центральной части города и вблизи крупных транспортных узлов.