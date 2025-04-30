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Омские многодетные семьи получат землю по новым правилам

Изменения предоставления земли начнут действовать с 1 мая.

Источник: Комсомольская правда

С 1 мая в Омской области меняется порядок предоставления земельных участков многодетным семьям. Министерство имущественных отношений региона отменяет рассылку почтовых уведомлений о выборе земли. Теперь списки доступных участков будут ежеквартально публиковаться на официальных сайтах муниципалитетов.

Нововведение призвано повысить прозрачность и удобство процедуры. Многодетные семьи, состоящие на учете, смогут одновременно ознакомиться с полными списками и самостоятельно выбрать подходящий участок, подав заявление в уполномоченный орган. Это исключит ситуации с очередями.

Губернатор Виталий Хоценко лично контролирует соблюдение имущественных прав многодетных семей. В рамках оптимизации распределения земель выявляются и возвращаются в хозяйственный оборот неиспользуемые участки. Заключаются также соглашения между муниципалитетами для эффективного управления земельными ресурсами.

Первые списки участков будут опубликованы до 10 мая, последующие — в августе и ноябре. Многодетные семьи имеют месяц на подачу заявления после публикации. При одновременном обращении нескольких семей приоритет отдается тем, кто раньше встал на учет. Те, кто не успел подать заявление в текущем квартале, смогут сделать это позже.

Новые правила, по мнению властей, создадут прозрачный и удобный механизм распределения земли, помогая многодетным семьям улучшить жилищные условия.