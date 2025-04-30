Омские многодетные семьи получат землю по новым правилам

Первые списки участков будут опубликованы до 10 мая, последующие — в августе и ноябре. Многодетные семьи имеют месяц на подачу заявления после публикации. При одновременном обращении нескольких семей приоритет отдается тем, кто раньше встал на учет. Те, кто не успел подать заявление в текущем квартале, смогут сделать это позже.