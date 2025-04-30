Омские многодетные семьи получат землю по новым правилам

С 1 мая в Омской области меняется порядок предоставления земельных участков многодетным семьям. Министерство имущественных отношений региона отменяет рассылку почтовых уведомлений о выборе земли. Теперь списки доступных участков будут ежеквартально публиковаться на официальных сайтах муниципалитетов.
Нововведение призвано повысить прозрачность и удобство процедуры. Многодетные семьи, состоящие на учете, смогут одновременно ознакомиться с полными списками и самостоятельно выбрать подходящий участок, подав заявление в уполномоченный орган. Это исключит ситуации с очередями.
Губернатор Виталий Хоценко лично контролирует соблюдение имущественных прав многодетных семей. В рамках оптимизации распределения земель выявляются и возвращаются в хозяйственный оборот неиспользуемые участки. Заключаются также соглашения между муниципалитетами для эффективного управления земельными ресурсами.
Первые списки участков будут опубликованы до 10 мая, последующие — в августе и ноябре. Многодетные семьи имеют месяц на подачу заявления после публикации. При одновременном обращении нескольких семей приоритет отдается тем, кто раньше встал на учет. Те, кто не успел подать заявление в текущем квартале, смогут сделать это позже.
Новые правила, по мнению властей, создадут прозрачный и удобный механизм распределения земли, помогая многодетным семьям улучшить жилищные условия.