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Что строят в Керчи в микрорайоне Марат-4 — ответ властей

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр — РИА Новости Крым. В керченском микрорайоне Марат-4 будет построена котельная. Об этом, отвечая на вопросы горожан, интересующихся застройкой участка, написал в своем Telegram-канале глава администрации Керчи Олег Каторгин.

«Керчане интересуются застройкой в микрорайоне Марат-4. На земельном участке, предоставленном в аренду государственному унитарному предприятию РК “Крымтеплокоммунэнерго”, началась подготовка к строительству котельной. Территорию оградили забором. Работы будет проводить ООО “Теплоэнерго” по заказу ГКУ “Инвестстрой Республики Крым”, — написал он.

Густонаселенному району необходима новая котельная, она позволит обеспечить жителей качественным теплоснабжением, уточнил глава администрации.

Также Каторгин заверил, ссылаясь на подрядчика, что подходы к остановке на время работ будут сделаны из досок. Впоследствии в обход забора котельной сделают тротуар.

Ранее заслуженный мастер спорта России Илья Авербух в ходе федерального просветительского марафон «Знание. Первые» рассказал, что новый ледовый каток в Керчи запланировано открыть уже 5 мая.