В Петербурге могут ввести штрафы за склонение к абортам

Под склонением женщин к искусственному прерыванию беременности подразумеваются уговоры, предложения. а также подкуп и обман. За это предполагается ввести административные штрафы, которые составят для граждан 3−5 тысяч рублей, для должностных лиц — 10−20 тысяч рублей, для юрлиц — 30−50 тысяч рублей.