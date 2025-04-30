В Петербурге могут ввести штрафы за склонение к абортам

С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 апр — РИА Новости. Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду приняло за основу законопроект, позволяющий ввести административные штрафы за склонение беременных женщин к абортам, следует из материалов на сайте парламента.
«О проекте закона Санкт-Петербурга “О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности в Санкт-Петербурге и о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” — принят за основу”, — сообщается в итоговой таблице рассмотрения повестки дня.
Согласно пояснительной записке, опубликованной на сайте парламента, законопроект разработан в целях укрепления института семьи и материнства, роста рождаемости и сохранения духовно-нравственных традиций.
Под склонением женщин к искусственному прерыванию беременности подразумеваются уговоры, предложения. а также подкуп и обман. За это предполагается ввести административные штрафы, которые составят для граждан 3−5 тысяч рублей, для должностных лиц — 10−20 тысяч рублей, для юрлиц — 30−50 тысяч рублей.
«При этом склонением к искусственному прерыванию беременности не является информирование врачом беременной женщины… о наличии медицинских показаний к искусственному прерыванию беременности», — уточняется в законопроекте.