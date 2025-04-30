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Речная навигация открылась в Красноярском крае

В Красноярском крае открылась 162-я речная навигация.

Источник: пресс-служба министерства транспорта Красноярского края

В Красноярске на Центральной набережной состоялось открытие речной навигации в Енисейском бассейне. Об этом сообщили в краевом правительстве.

30 апреля в торжественном запуске 162-й навигации приняли участие речники, курсанты, ветераны и представители судоходных компаний. В этом году в Енисейском пароходстве будут задействованы более 400 судов и около 3300 человек экипажей.

Речная сеть имеет ключевое значение для региона, особенно для труднодоступных территорий. Для северных районов это часто единственный способ доставки топлива, продуктов и других товаров, а также средство транспортного сообщения.

Уже начались погрузки, устанавливаются навигационные знаки. По планам судоходных компаний, за сезон будет перевезено до восьми миллионов тонн грузов и 1,5 миллиона пассажиров.