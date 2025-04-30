Полиция Челябинской области озвучила запреты на майские праздники: что нельзя брать с собой

В Челябинской области пройдут масштабные торжества в честь Дня Весны и Труда и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Главные мероприятия состоятся в Челябинске — это возложение цветов к Вечному огню, парад Победы, шествие Бессмертного полка, салют и спортивная эстафета.
Чтобы обеспечить безопасность на массовых мероприятиях, сотрудники полиции, Росгвардии, народных дружин, казачества и частных охранных организаций будут работать в усиленном режиме.
На входах в зоны проведения торжеств планируют проводить досмотры с применением металлодетекторов. Полицейские просят южноуральцев отнестись к этому с пониманием и заранее ознакомиться с перечнем запрещённых к проносу предметов.
С собой нельзя брать:
взрывчатые и воспламеняющиеся вещества; наркотики, оружие и колюще-режущие предметы; аэрозольные баллончики, стеклянную тару; жидкости, которые могут помешать проведению мероприятий; опасные технические устройства.
Нарушителей будут привлекать к ответственности.