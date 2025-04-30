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Полиция Челябинской области озвучила запреты на майские праздники: что нельзя брать с собой

В МВД Челябинской области готовятся к майским праздникам. Для безопасности жителей и гостей региона в местах массовых мероприятий введут досмотр и ограничат пронос опасных предметов. Что именно нельзя брать с собой, перечислили в пресс-службе ведомства.

Источник: Pchela.News

В Челябинской области пройдут масштабные торжества в честь Дня Весны и Труда и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Главные мероприятия состоятся в Челябинске — это возложение цветов к Вечному огню, парад Победы, шествие Бессмертного полка, салют и спортивная эстафета.

Чтобы обеспечить безопасность на массовых мероприятиях, сотрудники полиции, Росгвардии, народных дружин, казачества и частных охранных организаций будут работать в усиленном режиме.

На входах в зоны проведения торжеств планируют проводить досмотры с применением металлодетекторов. Полицейские просят южноуральцев отнестись к этому с пониманием и заранее ознакомиться с перечнем запрещённых к проносу предметов.

С собой нельзя брать:

взрывчатые и воспламеняющиеся вещества; наркотики, оружие и колюще-режущие предметы; аэрозольные баллончики, стеклянную тару; жидкости, которые могут помешать проведению мероприятий; опасные технические устройства.

Нарушителей будут привлекать к ответственности.