Гриппующих волгоградцев стало меньше на треть

В ведомстве отметили, что грипп теряет лидирующее положение среди респираторных вирусов и за прошедшую неделю обнаружен лишь в трети положительных находок респираторных инфекций.
В то же время заболеваемость острыми респираторными инфекциями снизилась по сравнению с максимальным значением, которое регистрировалось в начале марта, в 2,4 раза. Среди вирусов негриппозной этиологии преобладают риновирусы и РС-вирусы.
За неделю зарегистрировано также всего 18 случаев заболевания COVID-19, что практически остается на уровне предыдущей неделе (16 случаев).
В то же время в Роспотребнадзоре предостерегают, что неустойчивый характер погоды, который наблюдается в настоящее время в Волгоградской области, и перепады температур могут привести как к переохлаждению, так и перегреву, что отразится на заболеваемости ОРВИ.