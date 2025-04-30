Мининский университет устранил последствия пожара в корпусе на Ульянова

Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе вуза. Накануне в соцсетях появились жалобы студентов на условия в корпусе, где был пожар. По их словам аудитории покрыты сажей, чувствуется сильный запах гари. В вузе отметили, что пожар затронул площадь около одного квадратного метра. Очаг возгорания находился в электрощитке на цокольном этаже. Возгорание оперативно ликвидировано, пострадавших нет. Причины инцидента устанавливают сотрудники МЧС. Уже 29 апреля в здании было восстановлено электроснабжение и проведена уборка помещений.