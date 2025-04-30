Татарстанцам озвучили тарифы на хранение маломерных судов на штрафстоянках

За хранение гидроцикла придется заплатить 33 рубля в час, а за его перемещение на стоянку — 10 315 рублей, хранение задержанного судна длиной до 5 метров обойдется в 67,60 рублей в час, перемещение — 10 777 рублей, хранение судна до 10 метров — 135,19 рублей в час и 11 880 рублей за перемещение, за судно свыше 10 метров придется заплатить 168, 99 в час и за перемещение — 15 704 рублей. Хранение любого судна в сутки обойдется в 1200 рублей.