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В Белоруссии предпримут дополнительные меры безопасности к 9 мая

По всей Белоруссии предпримут дополнительные меры безопасности в связи с 9 мая.

Источник: © РИА Новости

МИНСК, 30 апр — РИА Новости. Дополнительные меры безопасности предпримут по всей Белоруссии в связи с празднованием 9 мая, сообщил в среду глава белорусского МВД Иван Кубраков.

«Дополнительные меры безопасности в обязательном порядке будут приняты. Мы уже провели совещание с коллегами. Определились с дополнительными мерами безопасности и в местах проведения массовых мероприятий, но также по всей стране будут усилены меры безопасности», — сказал он журналистам.

Министр пояснил, что это будут дополнительные патрули милиции, дополнительные экипажи ГАИ.

«Мы будем обеспечивать безопасность, еще раз повторюсь, абсолютно по всей стране, не только в местах проведения массовых мероприятий», — подчеркнул министр.