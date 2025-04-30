В Белоруссии предпримут дополнительные меры безопасности к 9 мая

«Дополнительные меры безопасности в обязательном порядке будут приняты. Мы уже провели совещание с коллегами. Определились с дополнительными мерами безопасности и в местах проведения массовых мероприятий, но также по всей стране будут усилены меры безопасности», — сказал он журналистам.