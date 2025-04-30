В Белоруссии предпримут дополнительные меры безопасности к 9 мая

МИНСК, 30 апр — РИА Новости. Дополнительные меры безопасности предпримут по всей Белоруссии в связи с празднованием 9 мая, сообщил в среду глава белорусского МВД Иван Кубраков.
«Дополнительные меры безопасности в обязательном порядке будут приняты. Мы уже провели совещание с коллегами. Определились с дополнительными мерами безопасности и в местах проведения массовых мероприятий, но также по всей стране будут усилены меры безопасности», — сказал он журналистам.
Министр пояснил, что это будут дополнительные патрули милиции, дополнительные экипажи ГАИ.
«Мы будем обеспечивать безопасность, еще раз повторюсь, абсолютно по всей стране, не только в местах проведения массовых мероприятий», — подчеркнул министр.