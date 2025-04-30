В связи с матчем «Зенит — ЦСКА» петербургское метро в ночь на 1 мая закроется на 30 минут позже

Также напоминаем, что вестибюль станции метро «Горьковская» в Петербурге закроют для входа и выхода пассажиров 3 и 4 мая. Это связано с работами в уровне платформы перед эскалатором с демонтажом плиты перекрытия. Кроме того, капитальный ремонт эскалатора продлили до 7 мая. Вестибюль будет закрыт на вход по будням с 08:10 до 09:50, ограничен — с 17:00 до 19:00.