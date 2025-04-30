Корабли Балтийского флота завершили учения в зоне своей ответственности

За время похода отряд оставил за кормой около 6000 морских миль, экипажи отработали десятки корабельных учений и тренировок. Специалистами ракетно-артиллерийских боевых частей были выполнены задачи по нанесению ракетных ударов ракетными комплексами «Калибр» по кораблям условного противника с выполнением электронных ракетных пусков, отработаны вопросы противовоздушной и противодиверсионной обороны кораблей и многие другие задачи.