Дугин: Россия сражается за справедливость во всем мире

«Если бы русский народ, советский народ не взял на себя удар и не победил бы в этой войне, судьба человечества была бы иной. Мы бились за себя и за весь мир, за все человечество. Если внимательно подумать, какой смысл в специальной военной операции, которая идет сейчас, ведь это тоже священная война, и сегодня мы стоим за свет, за истину, за правду, за справедливость», — сказал он.