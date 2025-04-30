Пособия для студенческих семей достигнут в Петербурге почти 19 тысяч рублей

Студенческой семьей, согласно тексту законопроекта, являются молодые люди, впервые получающие образование по программам бакалавриата или специалитета. На сегодняшний день размер ежемесячного пособия составляет 3457 рублей. После принятия проекта закона, он будет увеличен почти в 5,5 раза.