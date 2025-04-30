В Беларуси депутаты приняли проект закона об амнистии к 80-летию Победы

Вместе с тем названный проект закона содержит ряд новшеств. Так, предлагается снизить срок наказания на один год ранее не судимым лицам, совершившим преступления, которые связаны с незаконным оборотом наркотиков, психотропов, их прекурсоров и аналогов, но за исключением лиц, совершивших подобные преступления, повлекшие по неосторожности смерть человека в результате потребления им наркотических средств (подразумевается часть 5 статьи 328 Уголовного кодекса).