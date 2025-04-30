В Беларуси депутаты приняли проект закона об амнистии к 80-летию Победы, передает БелТА.
Сообщается, что во время заседания второй сессии Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва депутаты в двух чтениях приняли проект закона «Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне». Сообщается, что законопроект был внесен в Палату представителей белорусским правительством 24 апреля 2025 года.
Указано, что по предварительным данным, амнистия будет применена в отношении 7630 осужденных. Поясняется, что основными условиями для ее применения стали полное возмещение вреда (ущерба), который был причинен преступлением, положительная характеристика лица в период отбывания наказания.
Вместе с тем названный проект закона содержит ряд новшеств. Так, предлагается снизить срок наказания на один год ранее не судимым лицам, совершившим преступления, которые связаны с незаконным оборотом наркотиков, психотропов, их прекурсоров и аналогов, но за исключением лиц, совершивших подобные преступления, повлекшие по неосторожности смерть человека в результате потребления им наркотических средств (подразумевается часть 5 статьи 328 Уголовного кодекса).
Ранее мы собрали, что известно про амнистию к 80-летию Победы в Беларуси в 2025: освобождение от наказания при ряде заболеваний, замена наказания ранее несудимым пенсионерам 70+, сокращение срока за смерть человека по неосторожности.
Кстати, МВД Беларуси раскрыло подробности законопроекта об амнистии к 80-летию Победы.
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