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Власти рассказали, как изменятся автобусные маршруты в Челябинске 1 мая

Власти рассказали, как изменятся автобусные маршруты в Челябинске 1 мая, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Мэрия Хабаровска

Напомним, в четверг с 6:00 до 15:00 для проведения велогонки и легкоатлетической эстафеты будет закрыто движение по проспекту Ленина — от улицы Цвиллинга до улицы Лесопарковая.

Автобусы будут объезжать закрытый участок по улицам Тимирязева, Сони Кривой и Труда:

— № 2 проследует от микрорайона Чурилово по проспекту Ленина, улицам Свободы, Тимирязева, Сони Кривой, Лесопарковая до улицы Петра Столыпина;

— № 4 — от улицы Мамина по проспекту Ленина по улицам Свободы, Тимирязева, Сони Кривой до ЦПКиО;

— 14-А — от поселка Новосинеглазово до ж/д вокзала, улицам Свободы, Тимирязева, Воровского до АМЗ;

— № 58 — от ЧВВАКУШа по улицам Братьев Кашириных, Северо-Крымская, Труда, Цвиллинга, Тимирязева, Воровского, Доватора до улицы Чистопольская;

— № 64 — от автобусного парка по улицам Братьев Кашириных, Свободы до ж/д вокзала;

— № 81 — от улицы Чистопольская по улицам Доватора, Энгельса, Сони Кривой до ЦПКиО;

— № 90С — от ж/д вокзала по улицам Свободы, Тимирязева, Воровского через АМЗ до сада «Кристалл» до послека Новосинеглазово.

Маршруты троллейбусов и трамваев также изменятся.