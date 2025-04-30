Власти рассказали, как изменятся автобусные маршруты в Челябинске 1 мая

Напомним, в четверг с 6:00 до 15:00 для проведения велогонки и легкоатлетической эстафеты будет закрыто движение по проспекту Ленина — от улицы Цвиллинга до улицы Лесопарковая.
Автобусы будут объезжать закрытый участок по улицам Тимирязева, Сони Кривой и Труда:
— № 2 проследует от микрорайона Чурилово по проспекту Ленина, улицам Свободы, Тимирязева, Сони Кривой, Лесопарковая до улицы Петра Столыпина;
— № 4 — от улицы Мамина по проспекту Ленина по улицам Свободы, Тимирязева, Сони Кривой до ЦПКиО;
— 14-А — от поселка Новосинеглазово до ж/д вокзала, улицам Свободы, Тимирязева, Воровского до АМЗ;
— № 58 — от ЧВВАКУШа по улицам Братьев Кашириных, Северо-Крымская, Труда, Цвиллинга, Тимирязева, Воровского, Доватора до улицы Чистопольская;
— № 64 — от автобусного парка по улицам Братьев Кашириных, Свободы до ж/д вокзала;
— № 81 — от улицы Чистопольская по улицам Доватора, Энгельса, Сони Кривой до ЦПКиО;
— № 90С — от ж/д вокзала по улицам Свободы, Тимирязева, Воровского через АМЗ до сада «Кристалл» до послека Новосинеглазово.
Маршруты троллейбусов и трамваев также изменятся.