В Ростове запущен самый большой фонтан на Театральной площади

— Это настоящий подарок к майским праздникам всем горожанам и гостям Ростова. Для моей семьи фонтан — самое любимое место отдыха. В летнюю жару он не только радует своей красотой, но и спасает прохладой. А теперь еще и светомузыкальное шоу сделает это место точкой притяжения для жителей всех возрастов. Спасибо за то, что сотворили такое чудо! Все сделано идеально и вовремя — настоящая сказка стала реальностью именно тогда, когда мы ждали ее больше всего! — рассказала Инна Калягина, жительница Пролетарского района.