В Ростове запущен самый большой фонтан на Театральной площади

На Театральной площади после реконструкции вторую жизнь получил фонтан «Атланты». Он стал еще и светомузыкальным. Было установлено 600 светодиодных прожекторов, которые создают впечатляющую игру света и цвета. Предусмотрено более ста динамических композиций.
Была благоустроена и территория вокруг гидротехнического сооружения — заменены плитки, лавочки, засеян газон, высажены цветы.
Также полностью обновили каскады, которые не функционировали десятки лет. Установили современную систему гидроизоляции, облицевали гранитными плитами. Отреставрировали скульптурную часть фонтана, включая статуи земноводных, чашу бассейна, заменили техническое оборудование прокачки и фильтрации, установили станции дозирования химических реагентов для дезинфекции воды.
— Это настоящий подарок к майским праздникам всем горожанам и гостям Ростова. Для моей семьи фонтан — самое любимое место отдыха. В летнюю жару он не только радует своей красотой, но и спасает прохладой. А теперь еще и светомузыкальное шоу сделает это место точкой притяжения для жителей всех возрастов. Спасибо за то, что сотворили такое чудо! Все сделано идеально и вовремя — настоящая сказка стала реальностью именно тогда, когда мы ждали ее больше всего! — рассказала Инна Калягина, жительница Пролетарского района.