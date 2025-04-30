Сакура в Петербурге доживает последние дни волшебного цветения

Однако в 2025 году эти потрясающие деревья удивили петербуржцев необычной продолжительностью цветения, которое затянулось гораздо дольше, чем обычно. В то время как в прошлые годы сакуры радовали горожан лишь несколько дней, в этом году они продолжают цвести уже с 21 апреля и до сих пор сохраняют свою красоту, благодаря прохладной погоде. Влияние температуры оказалось ключевым фактором в том, что это цветение стало одним из самых долгих за последние годы. Как погодные условия влияют на цветение сакур.
Для сакур продолжительность цветения напрямую зависит от температуры воздуха. В обычные тёплые весны их лепестки осыпаются через 5−7 дней, но в этом году температура воздуха оставалась достаточно низкой, чтобы продлить этот процесс. Таким образом, если в прошлом году лепестки падали, не успев порадовать глаз, то в этом году они не спешат исчезать, давая петербуржцам гораздо больше времени для того, чтобы насладиться их красотой.
Это явление вызвало настоящий восторг у жителей города, ведь каждый день они могли наблюдать новый этап распускания цветов и наслаждаться их красотой. Последний шанс увидеть сакуры в их полном великолепии.
В этом же году петербуржцы могут ожидать цветение поздних махровых сортов сакур. Эти деревья не такие массовые и пышные, как ранние, но всё равно радуют глаз своей красотой. Хотя их цветение будет не таким ярким и массовым, оно также обещает стать настоящим украшением майских прогулок. Парк-дендрарий и его летний режим работы.