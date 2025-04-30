Сакура в Петербурге доживает последние дни волшебного цветения

Однако в 2025 году эти потрясающие деревья удивили петербуржцев необычной продолжительностью цветения, которое затянулось гораздо дольше, чем обычно. В то время как в прошлые годы сакуры радовали горожан лишь несколько дней, в этом году они продолжают цвести уже с 21 апреля и до сих пор сохраняют свою красоту, благодаря прохладной погоде. Влияние температуры оказалось ключевым фактором в том, что это цветение стало одним из самых долгих за последние годы. Как погодные условия влияют на цветение сакур.