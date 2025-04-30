Белстат оценил разницу в оплате труда мужчин и женщин

МИНСК, 30 апр — Sputnik. Разница в оплате труда мужчин и женщин в Беларуси составляет 6%, сообщил Национальный статистический комитет республики.
Белстат подсчитал гендерный разрыв в среднечасовой заработной плате, проведя выборочное обследование организаций по категориям персонала и группам занятий.
Разницу оплаты труда оценили по двум направлениям: с учетом уровня образования, вида деятельности, стажа и прочих факторов (скорректированный гендерный разрыв) и без учета индивидуальных характеристик (нескорректированный).
В итоге скорректированный показатель гендерного разрыва в оплате труда, подсчет которого проводился впервые в 2024 году, составил 6% в пользу мужчин. Нескорректированный — 26,8% в пользу сильного пола. В 2021 году разницу оценили в 24,3%.
Ранее в Белстате заявляли, что женщины в Беларуси зарабатывают на 25% меньше, чем мужчины. Связано это с тем, что белоруски чаще всего работают в социальной сфере, где средняя зарплата ниже, чем в целом по республике.
Топ-3 «женских» сфер деятельности в последние годы выглядел так:
- здравоохранение и социальные услуги (84%).
- образование (83,7%).
- финансовая и страховая деятельность (77,3%).
Среди наименее востребованных у женщин сфер деятельности — горнодобывающая промышленность (19,8%) и строительство (14,1%).