В Челябинске началась масштабная очистка реки Миасс

Проект рассчитан на несколько лет и охватит участок от пруда Коммунар до новой набережной. Особое внимание уделяется экологической безопасности — работы приостанавливаются в период нереста рыб. По словам губернатора, после завершения всех мероприятий горожане увидят реку в ее исторических очертаниях: исчезнут грязные отложения и заросли камыша, улучшится кислородный режим, восстановится водная экосистема.