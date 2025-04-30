В Челябинске началась масштабная очистка реки Миасс

В Челябинске стартовал уникальный экологический проект по реабилитации реки Миасс. Как сообщил губернатор Алексей Текслер, для очистки русла применяются современные технологии с использованием земснаряда. Специальное оборудование удаляет многолетние донные отложения, которые затем перекачиваются в геотубы для последующей утилизации.
Проект рассчитан на несколько лет и охватит участок от пруда Коммунар до новой набережной. Особое внимание уделяется экологической безопасности — работы приостанавливаются в период нереста рыб. По словам губернатора, после завершения всех мероприятий горожане увидят реку в ее исторических очертаниях: исчезнут грязные отложения и заросли камыша, улучшится кислородный режим, восстановится водная экосистема.
«Этот проект имеет не только экологическое, но и важное имиджевое значение для всего региона», — подчеркнул Текслер. Ожидается, что комплексная реабилитация значительно улучшит качество воды и внешний облик реки, протекающей через центр города. Первые результаты масштабной очистки жители смогут оценить уже в ближайшие годы.