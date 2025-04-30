Организаторы марафона «Знание. Первые» ожидают Путина в Музее Победы

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Организаторы марафона «Знание. Первые» в Москве в ближайшее время ожидают президента РФ Владимира Путина в Музее Победы на Поклонной горе, где проходит мероприятие, сообщил ведущий онлайн-трансляции марафона.
«Совсем скоро в Музее Победы на федеральном марафоне “Знание. Первые” ожидаем президента РФ Владимира Владимировича Путина», — сказал ведущий трансляции.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин планирует выступить на марафоне «Знание. Первые». Кроме того, Песков допускал, что Путин может встретиться с американским кинорежиссером Оливером Стоуном на площадке марафона.