Херсонес Таврический переходит на новый режим работы

Вход в храмы Свято-Владимирского Херсонесского монастыря для всех посетителей бесплатный. Вы можете свободно посетить Свято-Владимирский кафедральный собор и храм Семи Священномучеников Херсонесских. Вход в храмы будет осуществляться через Центральную и Западную входную группу. Для севастопольцев вход в музей-заповедник по-прежнему бесплатный при предъявлении оригиналов документов, подтверждающих наличие постоянной или временной регистрации в городе-герое. Приходите в музей-заповедник «Херсонес Таврический» и знакомьтесь с историей города двух тысячелетий! — приглашают сотрудники музея-заповедника. источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический».