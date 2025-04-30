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Херсонес Таврический переходит на новый режим работы

С 1 мая по 31 мая 2025 года музей-заповедник будет работать по следующему графику:

Источник: КрымPress

территория Херсонеса Таврического будет открыта с 09:00 до 20:00 (пропуск посетителей — до 19:30);

кассы будут работать с 09:00 до 19:30;

время работы сувенирных магазинов — с 09:00 до 19:30;

время работы туалетов — с 09:00 до 20:00. Посещение Византийской экспозиции осуществляется с 09:00 до 19:00. Последний понедельник каждого месяца — санитарный день, уборка — каждый понедельник во второй половине дня.

Вход в храмы Свято-Владимирского Херсонесского монастыря для всех посетителей бесплатный. Вы можете свободно посетить Свято-Владимирский кафедральный собор и храм Семи Священномучеников Херсонесских. Вход в храмы будет осуществляться через Центральную и Западную входную группу. Для севастопольцев вход в музей-заповедник по-прежнему бесплатный при предъявлении оригиналов документов, подтверждающих наличие постоянной или временной регистрации в городе-герое. Приходите в музей-заповедник «Херсонес Таврический» и знакомьтесь с историей города двух тысячелетий! — приглашают сотрудники музея-заповедника. источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический».