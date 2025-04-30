В Ташкенте обсудили возможности ИИ в сфере здравоохранения

ТАШКЕНТ, 30 апреля — Sputnik. В заключительный день работы пятой Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия» спикеры из Узбекистана и России обсудили перспективы сотрудничества двух стран в области инноваций в здравоохранении, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
За круглым столом гоорили об использовании искусственного интеллекта и нейросетей для улучшения медицинских услуг, приводили примеры внедрения телемедицины, разработки новых медицинских устройств и инновационных решений для диагностики и лечения различных заболеваний.
Главный научный сотрудник Федерального центра прикладного развития искусственного интеллекта Игорь Сергеев отметил, что одно из направлений системы здравоохранения РФ — решение проблемы старения населения, а также увеличение продолжительности жизни людей и активное долголетие.
Ранняя диагностика — успех дальнейшего лечения, и в этом смысле развитие IT и цифровых технологий снижает нагрузку на врачей и обеспечивает более эффективную работу первичного звена.
Опытом работы Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы поделилась руководитель по управлению подразделениями дирекции «Наука» Ольга Омелянская.
Она остановилась на одном из важных направлений работы центра: внедрении технологий ИИ в практическую медицину, в частности, в лучевую диагностику.
Российскую компанию «Платформа Третье мнение» представил первый заместитель гендиректора Андрей Поваренкин. Он рассказал об уже налаженном взаимодействии с Узбекистаном и предложил продолжить сотрудничество в рамках осуществления бесплатных пилотных проектов и научных изысканий.
«Узбекистан интересен России не только как самый крупный рынок Центральной Азии, но и как точка входа на рынки стран региона», — отметил директор консалтинговой компании «Деларей» Юрий Шурыгин.
Основываясь на опыте работы с Узбекистаном, он подчеркнул, что доверие к российским услугам и товарам в стране очень высокое.
Он также рассказал об историях успеха функционирования российских ITкомпаний в республике.
О том, какие возможности по внедрению AI в здравоохранение предлагает Сбербанк России проинформировала руководитель направления «Индустрия здоровья» Сбера Кира Грасс. Она же поделилась планами работы над совместными решениями в этом направлении с IT-парком.