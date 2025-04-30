«Крылья Советов» проведут матч с «Динамо» в Самаре в ретро-форме

Волжане примут москвичей вечером 5 мая (12+). Сыграют в джерси в стиле 1960−1970-х годов. Подробностями поделились представители «зелено-бело-синих».
Команда Игоря Осинькина идет на девятом месте в Премьер-лиге с 30 очками. Поднялись после домашней победы над «Оренбургом» со счетом 2:0 (12+). «Динамо» — пятое с 47.
Хозяева сразятся со столичным клубом в ретро-джерси с эмблемой «Куйбышев» в стиле 1960−1970-х годов. В ней запечатлели ветеранов команды (Равиля Аряпова, Вячеслава Садовникова, Валерьяна Панфилова и Антона Бобра), а также нынешних игроков (Ивана Сергеева, Кирилла Печенина, Владислава Шитова, Сергея Бабкина).
«Новая форма — уважение к истории, связь поколений и признание в любви родному городу», — уточнила пресс-служба «Крыльев».
Ранее сообщали, что в Самаре в день матча с «динамовцами» пустят бесплатные шаттлы.
Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!