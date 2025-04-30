«Крылья Советов» проведут матч с «Динамо» в Самаре в ретро-форме

Хозяева сразятся со столичным клубом в ретро-джерси с эмблемой «Куйбышев» в стиле 1960−1970-х годов. В ней запечатлели ветеранов команды (Равиля Аряпова, Вячеслава Садовникова, Валерьяна Панфилова и Антона Бобра), а также нынешних игроков (Ивана Сергеева, Кирилла Печенина, Владислава Шитова, Сергея Бабкина).