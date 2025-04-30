В Ставропольском крае толпа цыган напала на полицейских на кладбище

В ответ один из нарушителей назвал сотрудника полиции нацистом и обвинил в дискриминации. Мужчина утверждал, что другие посетители кладбища также приносят алкоголь и выпивают, однако их за это не наказывают. На повышенных тонах он заявил, что он и его знакомые ничего плохого не сделали.