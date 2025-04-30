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Очередной разгром в аэропорту Кишинева: Сначала лишили питания улетающих, а теперь ещё и закрыли магазины DutyFree

В социальных сетях опубликовали фотографии, на которых запечатлен процесс «закрытия» магазинов.

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневском аэропорту вывозят продукцию магазинов «duty free».

В социальных сетях опубликовали фотографии, на которых запечатлен процесс «закрытия» магазинов, которые продавали товары в здании терминала аэропорта.

Годом ранее, власти Молдовы законодательно запретили работу магазинов duty free. До настоящего времени магазины продавали парфюмерию, алкоголь, аксессуары и брендовые вещи.

С нетерпением ждем, что появится на освободившихся площадях, ведь свято место пусто не бывает…

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