Очередной разгром в аэропорту Кишинева: Сначала лишили питания улетающих, а теперь ещё и закрыли магазины DutyFree

В Кишиневском аэропорту вывозят продукцию магазинов «duty free».
В социальных сетях опубликовали фотографии, на которых запечатлен процесс «закрытия» магазинов, которые продавали товары в здании терминала аэропорта.
Годом ранее, власти Молдовы законодательно запретили работу магазинов duty free. До настоящего времени магазины продавали парфюмерию, алкоголь, аксессуары и брендовые вещи.
С нетерпением ждем, что появится на освободившихся площадях, ведь свято место пусто не бывает…
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