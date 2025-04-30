Петербург первым в России начнёт спасать новорождённых от редкой генетической болезни

С 1 мая в Санкт-Петербурге стартует программа, аналогов которой в России ещё не было: теперь младенцев будут проверять на ещё одно тяжёлое и редкое наследственное заболевание — дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот (AADC). Это может спасти новорождённым жизнь и здоровье — болезнь вызывает тяжёлые поражения мозга и приводит к состояниям, похожим на детский церебральный паралич. Об этом сообщили в администрации города.