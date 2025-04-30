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Петербург первым в России начнёт спасать новорождённых от редкой генетической болезни

С 1 мая в Санкт-Петербурге стартует программа, аналогов которой в России ещё не было: теперь младенцев будут проверять на ещё одно тяжёлое и редкое наследственное заболевание — дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот (AADC). Это может спасти новорождённым жизнь и здоровье — болезнь вызывает тяжёлые поражения мозга и приводит к состояниям, похожим на детский церебральный паралич. Об этом сообщили в администрации города.

Источник: Freepik

Обновлённая программа неонатального скрининга теперь включает 37 заболеваний вместо прежних 36. Диагностика проводится быстро и безболезненно: у ребёнка берут восемь капель крови из пятки. Эти несколько капель — шанс на будущее без инвалидности.

AADC-дефицит — редчайшее заболевание. Оно нарушает передачу сигналов в мозге, в результате чего ребёнок может перестать двигаться, глотать, говорить. Однако при раннем выявлении болезнь поддаётся лечению. В мире уже существуют эффективные терапии, включая геннотерапию, и теперь они доступны и в России. Стоимость лечения достигает $3 млн, но для семей оно будет бесплатным: расходы возьмёт на себя благотворительный фонд «Круг добра».

Анализы младенцев из всего Северо-Западного региона будут проводить в Петербургском медико-генетическом центре. При подозрении на болезнь кровь направят в Москву для подтверждения диагноза. Лечение будет проходить либо в Санкт-Петербурге, либо в федеральных медцентрах.