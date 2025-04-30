В Воронеже опубликовали график отключения горячей воды на май 2025 года

В связи с этим в мае 2025 года горячая вода будет временно отключена для жителей 1 073 многоквартирных домов, расположенных по всему городу. Информацию о графике отключений обнародовала мэрия Воронежа в среду, 30 апреля.
Во время отключений специалисты займутся ремонтом и модернизацией инженерных систем, проведением гидравлических испытаний и выполнением других необходимых работ на теплотрассах.
Городская администрация напомнила, что в некоторых случаях сроки работ могут незначительно изменяться.
ГДЕ ОТКЛЮЧАТ ВОДУ:
Железнодорожный район.
С 12.05 до 23.05.
— улица Речная, 5;
— улица Кузнецова, 9.
С 19.05 до 20.05.
— улица Маршала Одинцова 2, 4, 13, 15, 19, 21, 21а, 25, 27, 23;
— Ленинский проспект 223, 227;
— улица Архитектора Троицкого 5, 8;
— улица Богдана Хмельницкого 19а, 20/1, 50б, 66, 68;
— улица Артамонова 2а, 6а, 8а, 7, 16, 20, 22, 24, 26, 30а, 38а, 40, 42;
— улица Суворова 116, 116а.
С 26.05 по 06.06.
— улица Лесной массив, 6;
— улица Сосновая, 24, 24а, 2 4б, 24 В.
С 13.05 до 26.05.
— улица Землячки, 35а, 33а, 33б, 37, 37а, 43.
С 22.04 до 01.05.
— улица 25 Января, 52а, 34а, 34б.
С 28.05 до 10.06.
— улица Электровозная, 2,4,6,8;
— улица Калининградская, 100, 100а, 102, 108;
— улица Богатырская, 30, 34, 34а, 36.
Левобережный район.
С 12.05 до 16.05.
— улица Менделеева, 4а, 25;
— улица Цимлянская, 1, 8;
— переулок Цимлянский, 8а;
улица Волго-Донская, 13, 16, 32;
— улица Костромская, 12, 13;
— улица Ростовская, 34, 50/3, 53, 53а, 58/1, 58/3, 58/4, 58/5, 58/7, 58/8, 58/10, 58/12, 58/17, 58/18, 58/19, 58/20, 58/21, 58/22, 58/23, 59, 59а, 61, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73а, 74, 76, 80, 80а, 84, 86, 100а, 100б;
— улица Новосибирская, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 33а, 34, 36, 43, 43а, 45, 53, 55, 59, 61, 61д, 66;
— улица Танеева, 6, 8, 9, 10, 12;
— улица Ярославская, 20, 21, 23, 24, 28;
— улица Саврасова, 2;
— улица Лихачева, 21, 25;
— улица Корейская, 6б, 6а;
— улица Чебышева, 1, 1а, 2, 2а, 3, 6, 6а, 8, 8а, 10а, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 24;
— улица Корольковой, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 20.
С 13.05 до 26.05.
— набережная Авиастроителей, 4, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 38, 42, 44;
— улица Циолковского, 5а, 7/1, 7/2, 8;
— переулок Ольховый, 2а, 2б, 2 В, 2 г, 2д, 2ж, 2з, 2е, 9, 9а, 9б, 11, 13;
— Ленинский пр-т, 3/2, 7/2, 7/3, 7/4; 11, 21, 25/1, 39, 43, 45а, 49, 59а, 61а, 65, 71, 71а, 73, 73а, 75, 77;
— переулок Парашютистов, 4, 10;
— переулок Гвардейский, 2, 4;
— улица Мопра, 2а, 8б, 12а, 12б, 15, 15/1, 18б, 19/1, 75б;
— улица Нижняя, 73;
— улица Ленинградская, 82 В.
С 27.05 до 09.06.
— улица Ленинградская, 55а, 68, 104, 108, 110, 134, 136б.
— улица Героев Стратосферы, 1, 18/1;
— Ленинский пр-т, 10а, 16/2, 32, 34.
С 12.05 до 23.05.
— улица Полякова, 7, 9, 11, 13, 15.
С 19.05 по 30.05.
— улица Майская, 2, 3а, 9а, 11, 11а, 13, 15, 17, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 33а;
— улица Дубянского, 1, 12;
— улица Глинки, 5, 7, 11, 11а, 13, 15, 17.
С 26.05 до 04.06.
— улица Ржевская, 11.
С 19.05 до 28.05.
— улица Адмирала Чурсина, 7к.
Коминтерновский район.
С 12.05 по 23.05.
— переулок Автогенный, 13, 15, 17;
— улица Лидии Рябцевой, 47/1;
— проспект Труда, 3, 17, 33, 37, 61;
— улица Варейкиса, 72;
— улица Урицкого, 66, 66а, 82, 88, 90, 92.
С 26.05 по 27.05.
— улица Хользунова, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41;
— улица 45 Стрелковой дивизии, 104, 106, 108, 125, 127;
— переулок Славы, 1а, 3а, 5;
— переулок Ботанический, 47а;
— улица Беговая, 2/1, 4/1, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5;
— Московский проспект, 44а;
— улица Шишкова, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71;
— переулок Ученический, 1 (общежитие).
С 12.05 по 13.05.
— улица 60 Армии ул, 28, 35, 37;
— улица Владимира Невского, 25а, 25/7, 25/8, 25/11, 27, 31, 31а, 31б, 33, 33а, 35, 35а, 37, 38, 38/2, 38/3, 38 В, 38 г, 38д, 38е, 39б, 39д, 47, 48, 48 В, 48 г, 49, 51, 53, 55а, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 65а, 67, 69, 71, 79, 81, 81а, 83, 85, 85а, 85б;
— улица Мордасовой, 11а, 13, 15, 3, 3а, 5, 7, 7а, 9, 9а;
— Московский проспект, 131а, 131б, 131 В, 117а, 117б, 117 В, 119, 123, 125, 127, 133, 137, 141;
— улица Шукшина, 13, 15, 17, 25, 29, 31;
— улица Маршала Жукова, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26;
— б-р Победы, 2, 4, 6.
С 26.05 по 06.06.
— улица Торпедо, 13а, 17а, 17б;
— улица Лидии Рябцевой, 51а, 51б, 51 В, 53, 55;
— переулок Политехнический, 14.
С 12.05 до 16.05.
— улица Шишкова, 1, 4, 4а, 6, 8;
— улица Лидии Рябцевой, 28, 28а, 28б, 47/1, 50, 51а, 51б, 51 В, 53, 55;
— проспект. Труда, 4а, 6, 6/3, 6/4, 6/5, 8, 8а, 8б, 8 В, 68, 72, 151, 155, 157, 159;
— улица 9 Января, 87, 110;
— улица Карпинского, 1, 2, 3, 4, 5; 6;
— улица Геращенко, 1, 3, 4;
— улица Загородная, 7, 7а, 15;
— улица Керамическая, 31, 33, 42;
— улица Подклетенская, 19, 21;
— переулок Политехнический, 1, 2, 3, 4, 10, 14;
— переулок Автогенный, 9, 11а, 13, 15, 17, 21;
— улица Багрицкого, 1;
— улица Машиностроителей, 13/1, 45;
— улица Электросигнальная, 4;
— улица Красных зорь, 38;
— улица Солнечная, 2, 10, 23, 27;
— улица проезд Ясный, 4;
— Московский проспект., 28, 30;
— улица 45 Стрелковой Дивизии, 226, 226а, 226 В, 226д, 232/1, 247/1, 247/2, 247/3, 247/4, 247/6, 247 г, 247д, 247е, 247и, 251, 251к1, 251а, 251д, 253, 257, 259/1, 259/2, 259/4, 259/5, 259/6, 259/7, 259/8, 259/9, 259/10, 259/11, 259/12, 259/13, 259/14, 259/16, 263, 265, 265а, 267, 269, 271, 273, 275, 275б, 277, 281а, 283, 285;
— улица 9 Января, 211, 213, 217, 231е, 231д, 233а, 233б, 233 В, 233/8, 233/9, 233/12, 233/13, 233/14, 233/15, 233/16, 233/17, 233/18, 233/19, 233/20, 233/21, 233/22, 233/23, 233/24, 233/26, 233/27, 233/28, 233/32, 233/35, 233/40, 233/45, 254, 256, 258, 262/1, 262/2, 262/3, 262/6, 264, 264а, 266, 270, 270а, 270б, 272, 272б, 274, 276, 278, 280, 282, 282а, 284, 286, 286а, 286б, 288, 292, 294, 294а, 298, 298а, 300, 300б, 300/1, 300/2, 300/3, 300/4, 300/5, 302;
— переулок Рамонский, 2;
— переулок Аннинский, 1а;
— улица Беговая, 203а, 219д, 219е, 219ж, 219/1, 219/2, 219/3, 223 В, 223/1, 223/2, 223/4, 225, 225а, 225в;
— улица Антонова-Овсеенко, 1, 1 В, 7 л, 9, 11, 13.
С 12.05 до 25.05.
— улица Красных Зорь, 36, 54;
— улица Керамическая, 37;
— улица Торпедо, 24;
— улица 9 Января, 148.
С 20.05 по 02.06.
— улица Республиканская, 74а.
С 26.05 по 08.06.
— улица Машиностроителей, 82.
С 13.05 до 26.05.
— улица Беговая, 2/2, ⅔.
С 27.05 по 05.06.
— Московский проспект, 175.
С 14.05 по 23.05.
— улица Независимости, 55/7.
С 27.05 по 05.06.
— улица Независимости, 55/8.
С 26.05 по 06.06.
— улица 9 Января, 304а;
— улица 9 Января, 304б;
— улица 9 Января, 170.
С 27.05 по 09.06.
— улица Миронова, 39;
— улица Антонова-Овсеенко, 41.
С 22.04 по 01.05.
— Московский проспект, 90/1.
С 22.05 по 31.05.
— улица Ипподромная, 68б.
Советский район.
С 12.05 по 23.05.
— улица Тепличная, 2, 2а, 2б, 2 В, 4;
— улица Дорожная, 44а.
С 12.05 по 13.05.
— улица Теплоэнергетиков, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15б, 15в;
— улица Курчатова 14, 16, 18, 20, 21, 22, 22а, 22б, 24, 26, 28, 28а, 32а, 36, 36а, 36б, 36 В, 36 г, 36д, 36е, 36и, 36 л;
— улица Междуреченская 1а, 1б, 1 В, 1 г, 1д, 1ж, 1з, 1и;
— улица Острогожская 168/2, 168/3, 168/4, 168/5, 168у, 168с, 168 ₽
С 26.05 по 27.05.
— улица Антокольского, 2, 4, 6, 8, 10;
— переулок Архипова, 7а, 9а;
— улица Генерала Перхоровича, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
— переулок Земнухова, 18а, 20а;
— улица Космонавта Комарова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 8б, 10, 11, 12, 13, 14, 16;
— улица Краснозвездная, 2, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 36, 38, 40, 42;
— улица Любы Шевцовой, 1, 3, 5, 5/1, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 25, 27, 29;
— улица Олеко Дундича, 23, 25;
— проспект Патриотов, 31, 31/1, 31/2, 40, 4а, 50, 50а, 50б, 50 В, 51, 57, 59, 61;
— улица Путиловская, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17, 2/1, 2а, 7;
— бульвар Фестивальный, 11а, 15а, 19а, 1а, 23а, 25а, 7а;
— улица Шендрикова, 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15;
— улица Южно-Моравская, 9, 11, 13, 15, 15а, 15б, 17, 19, 19а, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68/1, 70, 72, 74.
С 26.05 по 06.06.
— улица Берег реки Дон, 8, 18, 26, 40, 44, 23 (одна кв.);
— улица Тепличная, 10, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 6, 8.
С 13.05 по 26.05.
— улица Антокольского, 14.
С 14.05 по 23.05.
— улица Пирогова, 35, 37, 39, 41.
С 13.05 по 26.05.
— улица Тепличная, 6А, 6 В, 8Б.
С 26.05 по 04.06.
— улица Космонавтов, 23в;
— улица Космонавтов, 23 В, к. 1.
С 22.04 по 01.05.
— улица Берег реки Дон, 29е, 29 В.
С 27.05 по 09.06.
— улица Тепличная, 6б, 6 г.
С 21.05 по 30.05.
— улица Олеко Дундича, 19.
С 22.04 по 01.05.
— улица Крымская, 3/1.
С 13.05 по 22.05.
— улица Крымская, 5, поз. 2/1.
С 15.05 по 24.05.
— улица Ключникова, 8, 12.
Центральный район.
С 12.05 по 23.05.
— улица III Интернационала, 4, 15;
— улица Войкова, 8;
— улица Желябова, 15, 17;
— улица Плехановская, 56;
— улица Революции 1905 года, 40, 42;
— улица Средне-Московская, 67, 69, 71.
— улица Рылеева, 26а;
— улица Рабочий городок, 30;
— улица Сакко и Ванцетти, 41.
С 12.05 по 16.05.
— улица Фридриха Энгельса, 24а, 25б, 34, 33е;
— улица Комиссаржевской, 15;
— улица Карла Маркса, 45а, 74, 76, 98;
— улица 25-го Октября, 15, 31, 41а;
— улица Никитинская, 7, 16а;
— улица Студенческая, 34;
— улица Большая Стрелецкая, 20д;
— улица Станкевича, 45.
С 27.05 по 09.06.
— улица Ломоносова, 114/г, 114/24, 114/25, 114/26, 114/27, 114/31, 114/32, 114/33, 114/35, 114/19.
С 22.04 по 01.05.
— улица Березовая роща, 24/1.
С 27.05 по 05.06.
— улица Ломоносова, 114/36;
— улица Березовая роща, 54/1.
С 29.05 по 07.06.
— Рабочий проспект, 40.
С 13.05 по 26.05.
— улица Помяловского, 40.
С 13.05 по 22.05.
— улица Алексеевского, 27;
— улица Шишкова, 142.
С 16.05 по 25.05.
— улица Советская, 53б.
С 14.05 по 23.05.
— улица Ломоносова, 78.
20.05 по 26.05.
— улица Алексеевского, 25.
Ленинский район.
С 12.05 по 16.05.
— улица Челюскинцев, 77, 84, 84а, 88, 101а, 101б, 101 В, 136а;
— улица 20-летия Октября, 30, 64, 66, 66а, 75, 76, 77, 77а, 78, 81, 88е, 91;
— улица Гродненская, 2, 65;
— улица Ворошилова, 1 В, 1 г; 1д, ⅓, ¼, ⅕, ⅙.
— улица Краснознамённая, 10, 12, 15;
— улица Платонова, 7; 11/1.
— улица Свободы, 10, 31;
— улица Кольцовская, 70;
— улица Куцыгина, 6, 21, 27;
— улица Красноармейская, 17, 27, 60;
— улица Станкевича, 38, 40, 45;
— улица Кирова, 8, 10, 22, 24;
— улица Пушкинская, 41, 45.
С 12.05 по 23.05.
— улица Острогожская, 63, 65, 67, 67а, 67б, 67 В.
С 16.05 до 29.05.
— улица Никитинская, 49,49а;
— улица Свободы, 22;
— улица Фридриха Энгельса, 74.
С 21.04 до 04.05.
— улица Одесская, 66а, 66б, 66 В.
С 27.05 по 09.06.
— улица Моисеева, 40, 42, 44, 80, 82, 84;
— улица Ворошилова, 9, 17;
— улица Космонавтов, 60, 62, 36а, 38, 40;
— улица Депутатская, 16;
— улица Колесниченко, 44, 42.
С 12.05 по 23.05.
— улица Краснознамённая, 57/3;
— улица Краснознаменная, 57/4.
С 12.05 по 21.05.
— улица Краснознаменная, 57/5.
С 12.05 по 25.05.
— улица 121 Стрелковой Дивизии, 11а, 11б, 50, 52, 54, 56, 58, 60;
— улица Ворошилова, 31а, 45, 47, 49, 55;
— улица Маршала Неделина, 25, 27, 27б.