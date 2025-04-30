Минюст предложил расширить список болезней, с которыми не берут под арест

«Указанный перечень предлагается привести в соответствие с Международной классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем. Кроме того, предлагается расширить перечень, включив в него новые группы заболеваний, среди которых: болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения; беременность, роды и послеродовой период», — говорится в сообщении.