Минюст предложил расширить список болезней, с которыми не берут под арест

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Министерство юстиции РФ предложило расширить перечень тяжелых заболеваний, с которыми обвиняемых или подозреваемых нельзя будет заключать под стражу, соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Как уточнили в Минюсте, изменения предлагается внести в Перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений.
«Указанный перечень предлагается привести в соответствие с Международной классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем. Кроме того, предлагается расширить перечень, включив в него новые группы заболеваний, среди которых: болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения; беременность, роды и послеродовой период», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что документ подготовлен для реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы России до 2030 года. Проектом постановления предлагается гуманизировать перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых, с учетом вида заболевания и степени тяжести состояния лица, в отношении которого избирается мера пресечения.
Изменения призваны обеспечить надлежащее соблюдение прав лиц с тяжкими видами заболеваний, еще не признанных виновными в совершении преступления, уточнили в Минюсте.
Текущий перечень подобных заболеваний был утвержден в январе 2011 года.