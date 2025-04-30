Уникальную древнюю посуду обнаружили археологи в Ростовской области

Раскопки, о которых идет речь, ранее провели при строительстве водопровода из дельты Дона к ДНР. В этой местности сохранился участок некрополя городища Танаис с деревянными гробовищами в виде лодок. По мнению ученых, погребенные в захоронениях имели высокий уровень достатка, на их социальный статус указывали оружие, украшения и разнообразные керамические формы.