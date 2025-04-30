Уникальную древнюю посуду обнаружили археологи в Ростовской области

В Ростовской области при исследовании древних погребений первой половины I века нашей эры обнаружили экзотические формы сероглиняной посуды, рассказали в соцсетях представители ГАУК РО «Донское наследие».
В частности, среди керамического сервиза нашли уникальную миску и кувшин ойнохойя, конструкция которого позволяла наполнять сразу три чаши небольшим поворотом руки.
— Необычный «двойной» сосуд относится к редким ритуальным категориям инвентаря. Изначально его функции в обряде выполняли два сосуда, впоследствии их стали изготавливать из цельного куска глины, — пояснили исследователи.
Раскопки, о которых идет речь, ранее провели при строительстве водопровода из дельты Дона к ДНР. В этой местности сохранился участок некрополя городища Танаис с деревянными гробовищами в виде лодок. По мнению ученых, погребенные в захоронениях имели высокий уровень достатка, на их социальный статус указывали оружие, украшения и разнообразные керамические формы.