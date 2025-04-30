В связи с празднованием Дня Победы в Самаре ограничат движение транспорта

Ограничения будут действовать в Самарском и Ленинском районах:
С 06:00 1 мая до 23:59 9 мая
- по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской.
С 06:00 1 мая до 23:59 9 мая
- по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе.
С 06:00 2 мая до 15:00 9 мая
- по ул. Молодогвардейской от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейской.
С 16:00 до 23:00 2 мая
- по ул. Красноармейской от ул. Самарской до ул. Чапаевской,
- по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской.
С 16:00 до 23:00 3 мая и 5 мая, с 06:00 до 14:00 7 мая
- по ул. Молодогвардейской от ул. Некрасовской до ул. Льва Толстого,
- по ул. Чапаевской от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской,
- по ул. Фрунзе от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской,
- по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева,
- по ул. Красноармейской от ул. Самарской до ул. Куйбышева,
- по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Куйбышева,
- по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева.
С 20:00 8 мая до 15:00 9 мая
- по ул. Молодогвардейской от ул. Венцека до ул. Ульяновской,
- по ул. Чапаевской от ул. Ленинградской до ул. Красноармейской,
- по ул. Фрунзе от ул. Некрасовской до ул. Вилоновской,
- пер. Репина от ул. Галактионовской до ул. Молодогвардейской,
- по ул. Высоцкого ул. Галактионовской до ул. Молодогвардейской,
- по ул. Некрасовской от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева,
- по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева,
- по ул. Красноармейской от ул. Самарской до ул. Куйбышева,
- по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Куйбышева,
- по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева.
С 06:00 до 15:00 9 мая
- по ул. Галактионовской от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской,
- по ул. Молодогвардейской от ул. Ульяновской до ул. Полевой,
- по ул. Куйбышева от пл. Революции до ул. Вилоновской,
- по Волжскому проспекту от ул. Вилоновской до ул. Полевой,
- по ул. Максима Горького от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской,
- по ул. Красноармейской от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького,
- по ул. Вилоновской от ул. Самарской до ул. Максима Горького,
- по ул. Ульяновской от ул. Самарской до ул. Чапаевской,
- по Студенческому переулку от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской,
- по ул. Маяковского от ул. Галактионовской до Волжского проспекта.
С 06:00 до 23:59 9 мая
- по ул. Максима Горького от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской,
- по ул. Красноармейской от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького,
- по ул. Красноармейской от ул. Самарской до ул. Чапаевской,
- по ул. Вилоновской от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького,
- по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской,
- по ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской.
С 12:00 до 21:00 10 мая
- по Волжскому проспекту от Студенческого переулка до ул. Осипенко,
- по ул. Маяковского от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта,
- по ул. Полевой от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта,
- по ул. Лесной от ул. Полевой до Волжского проспекта.