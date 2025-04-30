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В связи с празднованием Дня Победы в Самаре ограничат движение транспорта

В связи с проведением мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг., в Самаре введено временное ограничение движения транспорта, сообщает Госавтоинспекция.

Ограничения будут действовать в Самарском и Ленинском районах:

С 06:00 1 мая до 23:59 9 мая

  • по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской.

С 06:00 1 мая до 23:59 9 мая

  • по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе.

С 06:00 2 мая до 15:00 9 мая

  • по ул. Молодогвардейской от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейской.

С 16:00 до 23:00 2 мая

  • по ул. Красноармейской от ул. Самарской до ул. Чапаевской,
  • по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской.

С 16:00 до 23:00 3 мая и 5 мая, с 06:00 до 14:00 7 мая

  • по ул. Молодогвардейской от ул. Некрасовской до ул. Льва Толстого,
  • по ул. Чапаевской от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской,
  • по ул. Фрунзе от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской,
  • по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева,
  • по ул. Красноармейской от ул. Самарской до ул. Куйбышева,
  • по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Куйбышева,
  • по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева.

С 20:00 8 мая до 15:00 9 мая

  • по ул. Молодогвардейской от ул. Венцека до ул. Ульяновской,
  • по ул. Чапаевской от ул. Ленинградской до ул. Красноармейской,
  • по ул. Фрунзе от ул. Некрасовской до ул. Вилоновской,
  • пер. Репина от ул. Галактионовской до ул. Молодогвардейской,
  • по ул. Высоцкого ул. Галактионовской до ул. Молодогвардейской,
  • по ул. Некрасовской от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева,
  • по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева,
  • по ул. Красноармейской от ул. Самарской до ул. Куйбышева,
  • по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Куйбышева,
  • по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева.

С 06:00 до 15:00 9 мая

  • по ул. Галактионовской от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской,
  • по ул. Молодогвардейской от ул. Ульяновской до ул. Полевой,
  • по ул. Куйбышева от пл. Революции до ул. Вилоновской,
  • по Волжскому проспекту от ул. Вилоновской до ул. Полевой,
  • по ул. Максима Горького от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской,
  • по ул. Красноармейской от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького,
  • по ул. Вилоновской от ул. Самарской до ул. Максима Горького,
  • по ул. Ульяновской от ул. Самарской до ул. Чапаевской,
  • по Студенческому переулку от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской,
  • по ул. Маяковского от ул. Галактионовской до Волжского проспекта.

С 06:00 до 23:59 9 мая

  • по ул. Максима Горького от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской,
  • по ул. Красноармейской от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького,
  • по ул. Красноармейской от ул. Самарской до ул. Чапаевской,
  • по ул. Вилоновской от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького,
  • по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской,
  • по ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской.

С 12:00 до 21:00 10 мая

  • по Волжскому проспекту от Студенческого переулка до ул. Осипенко,
  • по ул. Маяковского от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта,
  • по ул. Полевой от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта,
  • по ул. Лесной от ул. Полевой до Волжского проспекта.