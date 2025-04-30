Инну Тлиашинову обвинили в неуплате налогов на 431 млн рублей

Однако, как подчеркивает SHOT, сама Тлиашинова не владела этой недвижимостью и не получит денег от ее продажи. Этот коттедж был арендован, но блогер выдавала его за свой для создания контента в соцсетях. Дом расположен в элитном поселке «Горки-7» и использовался блогером в качестве локации для «люксовых» сторис и рекламных видео о «финансовых потоках» и «правильном дыхании».