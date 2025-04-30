Инну Тлиашинову обвинили в неуплате налогов на 431 млн рублей

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении коуча и блогера Инны Тлиашиновой за уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 431 млн рублей. Она объявлена в розыск. В СК добавили, что Тлиашинова скрывается за границей, а дело также касается возможной легализации доходов. Кроме того, по данным SHOT, женщина выдавала арендованный особняк за личный дом для создания видимости успешности.
В отношении коуча и блогера Инны Тлиашиновой возбуждено уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму ~431 млн рублей.~ Об этом 30 апреля сообщило Главное следственное управление СК России по Московской области.
«Возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов индивидуальным предпринимателем Инной Тлиашиновой, проводящей семинары и тренинги на тему личностного роста и обогащения», — говорится в Telegram-канале ведомства.
По версии следствия, с 2020 по 2022 год Тлиашинова не исполнила свои налоговые обязательства, а общая сумма задолженности с учетом штрафов составила 431 млн рублей. Женщина объявлена в розыск.
Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заочном аресте подозреваемой, поскольку, по имеющейся информации, она находится за границей. В отношении Тлиашиновой возбуждены уголовные дела за уклонение от уплаты налогов и отмывание средств, полученных преступным путем.
Инна Тлиашинова называет себя ~звездным психологом, коучем и экспертом по подсознанию~, утверждая, что среди ее клиентов Филипп Киркоров, Ани Лорак, Любовь Успенская, Яна Рудковская и другие. Они, по ее словам, платят более миллиона рублей за личные разборы. Она позиционирует себя автором методики «Мастер разборов», которая якобы «способна изменить негативные события на позитивные в любой сфере жизни».
Рудковская рассказывала, что Тлиашинова «по дружбе» ~избавила ее от аэрофобии за 10 минут~ и помогала настраивать юниорскую сборную по фигурному катанию, в то время как основным источником дохода блогера остаются платные семинары, ретриты и инфопродукты, цена которых колеблется от 10 тыс. до 5 млн рублей.
Арендованный особняк.
По информации Telegram-канала SHOT, 43-летняя Инна Тлиашинова в настоящее время проживает в Дубае. 19 апреля коуч с размахом отпраздновала день рождения, ~пожелав себе $1 млрд и еще двоих детей.~ Узнав о возбужденном в отношении нее уголовном деле, Тлиашинова заявила, что «чувствует себя Пабло Эскобаром», и порадовалась, что ее дети не умеют читать по-русски.
Как пишет Info24, банковские счета блогера пока не заморожены. При этом стало известно, что выставлен на продажу роскошный коттедж в Солнечногорском районе Подмосковья, где Тлиашинова часто записывала видео. Речь идет о трехэтажном особняке площадью 1600 кв. м с бассейном, спа-зоной, лифтом, участком в 200 соток, теннисным кортом, баней и детской площадкой. Объект оценили в 450 млн рублей.
Однако, как подчеркивает SHOT, сама Тлиашинова не владела этой недвижимостью и не получит денег от ее продажи. Этот коттедж был арендован, но блогер выдавала его за свой для создания контента в соцсетях. Дом расположен в элитном поселке «Горки-7» и использовался блогером в качестве локации для «люксовых» сторис и рекламных видео о «финансовых потоках» и «правильном дыхании».
SHOT подчеркивает, что это было частью имиджа для продвижения платных онлайн-курсов. Однако, как уточняется, реальных средств на приобретение такой недвижимости у Тлиашиновой не было.
В последние два года в России участились случаи возбуждения уголовных дел против блогеров и коучей за уклонение от уплаты налогов на крупные суммы. Так, в 2023 году были возбуждены дела в отношении известных инфлюенсеров, таких как Елена Блиновская, Валерия Чекалина (Лерчек) и Александра Митрошина. Блиновскую обвинили в неуплате налогов на сумму 1,4 млрд рублей, Чекалину — на 311 млн рублей, а Митрошину — на 127 млн рублей.
В 2024 году внимание правоохранительных органов привлекли и другие представители инфобизнеса. В частности, против бизнес-тренера Азата Байбурина было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, ущерб от его деятельности оценили в 25,6 млн рублей.