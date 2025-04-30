В Омске зафиксировано почти девятикратное превышение ПДК после пыльной бури

Вчерашняя пыльная буря в Омске привела к значительному загрязнению воздуха. Порывы ветра, достигавшие 25 м/с, подняли в воздух большое количество пыли, песка и земли, вызвав грязные дожди. Омичи активно делились фото и видео грязного дождя в соцсетях.
По данным Обь-Иртышского УГМС, превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) пыли было зафиксировано во всех районах города. Наибольшее загрязнение наблюдалось в Октябрьском округе, где концентрация пыли превысила ПДК в 8,8 раз. В Советском округе превышение составило 5,5 ПДК, в Ленинском — 3,8 ПДК, в Центральном — 3,4 ПДК, а в Кировском — 2,4 ПДК.
Министерство природных ресурсов Омской области сообщает, что в ночные и утренние часы 29 и 30 апреля региональные автоматизированные посты наблюдения не зафиксировали загрязнения воздуха.
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