Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске зафиксировано почти девятикратное превышение ПДК после пыльной бури

Превышение показателей было зафиксировано во всех районах Омска.

Источник: Комсомольская правда

Вчерашняя пыльная буря в Омске привела к значительному загрязнению воздуха. Порывы ветра, достигавшие 25 м/с, подняли в воздух большое количество пыли, песка и земли, вызвав грязные дожди. Омичи активно делились фото и видео грязного дождя в соцсетях.

По данным Обь-Иртышского УГМС, превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) пыли было зафиксировано во всех районах города. Наибольшее загрязнение наблюдалось в Октябрьском округе, где концентрация пыли превысила ПДК в 8,8 раз. В Советском округе превышение составило 5,5 ПДК, в Ленинском — 3,8 ПДК, в Центральном — 3,4 ПДК, а в Кировском — 2,4 ПДК.

Министерство природных ресурсов Омской области сообщает, что в ночные и утренние часы 29 и 30 апреля региональные автоматизированные посты наблюдения не зафиксировали загрязнения воздуха.

Ранее мы писали, что во время урагана в Омской области утонули мужчина и женщина.