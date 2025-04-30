В Омске зафиксировано почти девятикратное превышение ПДК после пыльной бури

По данным Обь-Иртышского УГМС, превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) пыли было зафиксировано во всех районах города. Наибольшее загрязнение наблюдалось в Октябрьском округе, где концентрация пыли превысила ПДК в 8,8 раз. В Советском округе превышение составило 5,5 ПДК, в Ленинском — 3,8 ПДК, в Центральном — 3,4 ПДК, а в Кировском — 2,4 ПДК.