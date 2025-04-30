Нижегородский минздрав опроверг нехватку смесей для пациентов с фенилкетонурией

Об этом сообщили представители министерства.
Ранее появилась информация о проблемах с поставками специализированного питания, которое необходимо при этом диагнозе. Отмечается, что с невыдачей смесей столкнулись в восьми регионах России, в том числе в Нижегородской области.
В региональном министерстве здравоохранения отметили, что перебоев с поставками зафиксировано не было. На учете у врачей стоят 80 детей и двое взрослых с фенилкетонурией. Смесь им назначают с учетом потребности в белках, жирах и углеводах.
При этом от родителей поступало несколько жалоб на вкус специализированного питания конкретного производителя.
«Отметим, что по своим составам все смеси являются взаимозаменяемыми, а смена производителя лечебного питания не вызывала еще ухудшения состояния здоровья ни у одного пациента», — добавили в минздраве.
На данный момент закупается необходимый объем специализированного питания на вторую половину 2025 года.