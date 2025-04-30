В Фонде капремонта Ростовской области разъяснили, что делать если в квитанции оказалась неправильная сумма

Во время пресс-брифинга в «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону» врио директора регионального Фонда капитального ремонта Дарья Шереметьева рассказала, как действовать собственникам, если в платежках обнаружены ошибки. Также она прокомментировала ситуацию с массовым сбоем в начислениях за апрель и объяснила, почему важно оплачивать текущие платежи, даже если в квитанции есть неточности.
В апреле 2024 года многие жители Ростовской области столкнулись с некорректными квитанциями за капитальный ремонт. Как пояснила Дарья Шереметьева, причиной стал сбой при переносе данных между программными системами. В мае разработчики должны полностью устранить проблему, и квитанции будут формироваться без ошибок.
— Около 90% квитанций за апрель были сформированы с ошибками. Программа не учла часть платежей за февраль и март, из-за чего у некоторых собственников появились «лишние» начисления, в том числе пени, — отметила руководитель фонда. — Мы понимаем дискомфорт, который это доставило людям, и делаем все возможное, чтобы минимизировать последствия.
Фонд оперативно начал работу по исправлению ситуации. В частности, обращения были направлены во все отделения Соцзащиты, чтобы компенсации за капремонт назначались без учета ошибочных данных. При этом если собственник уже получил некорректный платежный документ, фонд готов предоставить исправленный вариант.
Главная рекомендация от Фонда капремонта: не игнорировать платежку, даже если в ней есть ошибки.
— Графа «текущее начисление» в квитанции всегда корректна. Ее нужно оплатить в срок, чтобы избежать пени. Если же собственник решит не платить из-за ошибки в других разделах квитанции, ему могут начислить штраф за просрочку, — подчеркнула Дарья Шереметьева.
Некоторые жители не получили платежки в электронном виде. В этом случае Фонд рекомендует уточнить актуальность контактных данных (e-mail, адрес) в управляющей компании или Фонде. Либо запросить квитанцию вручную через call-центр или офис Фонда.