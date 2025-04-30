В Фонде капремонта Ростовской области разъяснили, что делать если в квитанции оказалась неправильная сумма

Во время пресс-брифинга в «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону» врио директора регионального Фонда капитального ремонта Дарья Шереметьева рассказала, как действовать собственникам, если в платежках обнаружены ошибки. Также она прокомментировала ситуацию с массовым сбоем в начислениях за апрель и объяснила, почему важно оплачивать текущие платежи, даже если в квитанции есть неточности.