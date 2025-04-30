Завтра в Перми заработает речной вокзал

На речном вокзале на Перми I с 1 мая снова приступят к работе кассы и стойка регистрации для пассажиров водных перевозок.
Билеты можно купить на первом этаже здания, рассказали в краевом минтрансе. На цокольном этаже оборудована зона ожидания, будут работать кафе и гардероб, а в будущем — и камеры хранения.
С 1 мая в Перми стартует речная навигация. В этом году будут субсидированы четыре социально значимых пригородных маршрута, где отсутствует круглогодичный альтернативный транспорт. С понедельника по четверг будет курсировать электросудно по маршруту Пермь — Закамск — Краснокамск. В мае оно будет ходить по укороченному маршруту до Закамска, а с июня начнет курсировать до Краснокамска. Будут работать и ежедневные прогулочные рейсы. Кроме того, в этом сезоне впервые состоятся рейсы в Сарапул на легендарном «Метеоре-120Р». Скоростное судно на подводных крыльях всего за 8 часов доставит пассажиров из Перми в Удмуртию. На лето запланировано пять таких рейсов. На борту пассажиров ждут комфортные условия, а в Сарапуле — насыщенная экскурсионная программа.