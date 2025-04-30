С 4 июня из Казани могут запустить прямые авиарейсы в Абхазию. Возможность полетов прорабатывается, сообщает Минтранс России.
Авиаперелеты в Сухум также намерены открыть из Уфы, Москвы и Нижнего Новгорода. Рейсы в основном будут осуществляться раз в неделю.
Об открытии регулярного авиасообщения между Россией и Абхазией заговорили в феврале этого года. Минтранс России назвал ориентировочным месяцем запуска полетов — май. Тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума выполнила татарстанская авиакомпания 7 февраля.
Напомним, между Казанью и Горно-Алтайском запустят круглогодичные авиарейсы.