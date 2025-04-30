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В Казани состоялось всероссийское антитеррористическое учение

В Казани прошло всероссийское антитеррористическое учение. Об этом сообщает пресс-служба Управления образования Казани.

Источник: Пресс-служба Управления образования Казани

Проводимое мероприятие было направлено на отработку действий сотрудников охраны, преподавательского состава и учащихся в случае угрозы или совершения террористического акта.

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов отметил, что основные задачи учения — это формирование психологической готовности к действиям в чрезвычайной ситуации, проверка надежности систем оповещения, включая способы без использования громкоговорителей, а также отработка взаимодействия с экстренными службами и антитеррористическими комиссиями.

Учение проведено при участии Минпросвещения России совместно с МЧС России, МВД России, Росгвардией и Рособрнадзором с учетом рекомендаций Национального антитеррористического комитета.