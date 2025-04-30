В Казани состоялось всероссийское антитеррористическое учение

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов отметил, что основные задачи учения — это формирование психологической готовности к действиям в чрезвычайной ситуации, проверка надежности систем оповещения, включая способы без использования громкоговорителей, а также отработка взаимодействия с экстренными службами и антитеррористическими комиссиями.