Концерт, посвященный 80-летию Победы, пройдет на Эльбрусе

НАЛЬЧИК, 30 апр — РИА Новости. Концерт, посвященный 80-летию Победы, пройдет в праздничный день 9 мая на станции «Мир» на Эльбрусе на высоте 3,5 тысячи метров, сообщила пресс-служба Кавказ.РФ.
«Главным событием праздничной программы на курорте “Эльбрус” в юбилейный День Победы станет концерт на станции канатной дороги “Мир”. Песни и стихи о войне в исполнении артистов Кабардино-Балкарии будут звучать на высоте 3500 метров, рядом с памятником героям обороны Приэльбрусья 1941−1945 годов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в праздничный день гости курорта тоже смогут выйти к концертному микрофону, чтобы поделиться историями своих предков — участников Великой Отечественной войны в рамках проекта «Голоса потомков». После минуты молчания все собравшиеся хором исполнят песню «День Победы».
«Еще одной праздничной площадкой на курорте станет ярмарка поляны Азау, в районе нижней станции канатных дорог, на высоте 2350 метров. Здесь гости смогут погрузиться в военную историю Приэльбрусья на выездной музейной выставке “Память и доблесть”, посвященной краху гитлеровской операции “Эдельвейс” и вкладу Кабардино-Балкарии в Великую Победу», — добавили в компании.
Также на поляне Азау будет работать полевая кухня, а дети на тематических мастер-классах смогут изготовить сувениры с символикой праздника.