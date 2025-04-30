Концерт, посвященный 80-летию Победы, пройдет на Эльбрусе

«Главным событием праздничной программы на курорте “Эльбрус” в юбилейный День Победы станет концерт на станции канатной дороги “Мир”. Песни и стихи о войне в исполнении артистов Кабардино-Балкарии будут звучать на высоте 3500 метров, рядом с памятником героям обороны Приэльбрусья 1941−1945 годов», — говорится в сообщении.