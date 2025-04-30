Депутат Милонов прокомментировал «АиФ Ростов» инцидент с нападением

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов прокомментировал Rostov.aif.ru инцидент с нападением на него в донской столице. В начале беседы он рассказал, что часто бывает в Ростове как по служебным, так и по личным вопросам: его родственники живут в Ростовской области. Также он поведал, что ждёт недобросовестного владельца торговой точки, где продаются контрафактные электронные устройства для курения.
«Торговая точки дальше должна быть оштрафована Роспотребнадзором. Полиция описала и изъяла контрафактную продукцию, к предпринимателю, который торгует поддельной продукцией, не оплачивая налоги и акцизы в бюджет Российской Федерации, в том числе Ростова, будут применены соответствующие меры», — сообщил парламентарий. Виталий Милонов добавил, что неадекватный дебошир, который на него напал, оказался хозяином табачного ларька.
«Он оскорблял меня, и сотрудников полиции, применял физическое насилие к представителям правоохранительных органов. Ему может грозить не только административная, но и уголовная ответственность», — сказал депутат.
По словам Виталия Милонова, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь предпринимает большие усилия по увеличению дохода в бюджет Ростовской области, чтобы выполнить все обязательства перед населением региона.
«При этом огромное количество денег, десятки миллионов, проходят мимо бюджета Ростовской области, поскольку горе-предприниматели считают, что они имеют право торговать, не оплачивая ни налоги, ни акцизы. Эти люди грабят область, грабят полицейских, медиков, учителей, не доплачивая серьёзные суммы в бюджет региона», — заключил депутат.
Напомним, что 29 апреля в донской столице на депутата ГД РФ Виталия Милонова напал неизвестный хулиган. Всё произошло, когда депутат проводил проверку в одном из табачных ларьков.