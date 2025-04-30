Депутат Милонов прокомментировал «АиФ Ростов» инцидент с нападением

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов прокомментировал Rostov.aif.ru инцидент с нападением на него в донской столице. В начале беседы он рассказал, что часто бывает в Ростове как по служебным, так и по личным вопросам: его родственники живут в Ростовской области. Также он поведал, что ждёт недобросовестного владельца торговой точки, где продаются контрафактные электронные устройства для курения.